Бывший французский военный Адриен Боке, который посетил Украину с гуманитарной миссией, рассказал о своем видении ситуации в этой стране. Его рассказ контрастирует с тем, что транслируют французские СМИ, сообщает информагентство «ФедералПресс».

«Я полностью беру ответственность за то, что скажу. Будучи в Украине, я стал свидетелем военных преступлений», — рассказал Адриен Боке в эфире французской радиостанции Sud Radio.

По его словам, преступления совершались украинскими военнослужащими, прежде всего членами батальона «Азов», которые являются приверженцами неонацизма. На форме «азовцев» вышита символика легионеров СС, и они не скрывают, что готовы уничтожать чернокожих и евреев.

Адриен Боке рассказал, что украинские военные обстреливают дома и гражданские объекты, а также хранят боеприпасы в жилых зданиях. Гражданское население для них становится живым щитом.

Бывший французский военнослужащий также рассказал об инсценировке в Буче, которая является делом рук украинских военных. Им также были замечены американские кинооператоры, которые вели фальшивую съемку.

Анализируя увиденное в Украине, Адриен Боке не может понять, почему европейские страны поставляют вооружения в Украину, в том числе для боевиков «Азова».

Вернувшись во Францию, мужчина был шокирован. В эфире французских телеканалов люди, которые никогда не были в Украине, говорят о событиях в этой стране. И между их словами и реальностью огромная пропасть, считает Боке.

Он отмечает, что, находясь в Украине, мог только наблюдать происходящее и снимать на видео. Записанные кадры Адриен Боке намерен использовать как доказательство преступлений Украины.