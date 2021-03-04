БЖД назначила 19 дополнительных поездов на мартовские праздники

Белорусская железная дорога назначила 19 дополнительных поездов на мартовские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

“Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов на мартовские праздники, а также увеличивает количество мест для проезда пассажиров в ранее назначенных поездах и поездах регулярного сообщения. Так, в период с 5 по 9 марта во внутриреспубликанском сообщении уже назначено 19 дополнительных поездов, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Полоцк – Минск, Гомель – Могилев, Минск – Светлогорск, Кричев – Орша – Минск”, – рассказали в пресс-центре.

С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 5 и 8 марта.

Уже сегодня на праздничные дни БЖД реализовала более 60 тыс. билетов на поезда с нумерованными местами.

Более подробную информацию о времени отправления данных поездов, стоимости проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения “БЧ. Мой поезд” и по телефону контакт-центра 105.