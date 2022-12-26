Общество

БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

26.12.2022
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БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

Об этом сообщает пресс-центр БЖД. В международном сообщении с 23/12-12/01 курсируют более 50 дополнительных поездов. Среди маршрутов Минск-Москва, Брест-Москва, Минск-Санкт-Петербург.

Также с 25/12-11/01 назначен поезд №239 Полоцк-Москва, а с 26/12-12/01 поезд №240 Москва-Полоцк.

Кроме того, дополнительные поезда №229 Санкт-Петербург-Смоленск, №230 Смоленск- Санкт-Петербург и №243 Санкт-Петербург-Брянск будут следовать через Беларусь с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.

По стране в предпраздничные дни около 80 дополнительных поездов будут курсировать по самым востребованным маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Витебск-Брест, Минск-Пинск и Минск-Коммунары.

Также назначены беспересадочные прицепные вагоны в сообщении Витебск-Гродно и Гродно-Кричев. Подробную информацию можно получить на официальном интернет-сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд»,также по☎️105.

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