БЖД назначила дополнительные поезда на мартовские праздники

Белорусская железная дорога назначила 13 дополнительных поездов на мартовские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С учетом повышенного спроса пассажиров на перевозки с 5 по 8 марта БЖД назначила 13 дополнительных поездов в межрегиональном и региональном сообщении, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Полоцк – Минск, Гомель – Могилев, Минск – Светлогорск, Орша – Кричев. С учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока наибольшее количество поездов предусмотрено на 8 марта.

Также в связи с этим скорректирован график движения отдельных поездов. Так, поезда №682/681 Брест – Минск, №667/646 Минск – Брест, №678 Коммунары – Орша, №683 Гомель – Минск, №747 Гомель – Минск, №697/698 Гомель – Витебск, №676/675 Брест – Гомель и №859/860 Минск – Пинск назначены в обращение на 8 марта вместо 7 марта. Поезда №684 Минск – Гомель и №697/698 Витебск – Гомель будут курсировать по Белорусской железной дороге 9 марта вместо 8 марта.

В БЖД напоминают, что продажа проездных документов на поезда межрегиональных линий осуществляется за 45 суток, а на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток до отправления поезда.

Более подробную информацию о времени отправления данных поездов, стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения “БЧ. Мой поезд” и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.