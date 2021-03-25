Общество

БЖД организовала дополнительные поезда от Минска до Бреста

Белорусская железная дорога организовала дополнительные поезда в сообщении Минск – Брест – Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В пятницу, 26 марта и 2 апреля, поезд межрегиональных линий бизнес-класса №753 отправится из Минска в 16.53 и прибудет в Брест в 20.45.

В воскресенье, 28 марта, назначен поезд №754 Брест – Минск отправлением из Бреста в 17.37 и прибытием в Минск в 21.17.

Кроме того, поезд №727/728 межрегиональных линий бизнес-класса в субботу, 27 марта, будет следовать в сообщении Минск – Брест – Минск сдвоенным составом.

Более подробную информацию о времени отправления дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”, а также по телефону контакт-центра 105.

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L N

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