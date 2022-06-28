C 1 июля 2022 года в Лунинецком районе изменится график вывоза коммунальных отходов

Уважаемые жители Лунинецкого района!

Лунинецкое ЖКХ информирует. что в связи с закрытием мини-полигонов в следующих населенных пунктах Куповцы, Велута, Дворец, Межлесье и Лахва, с 1 июля 2022 года изменится график вывоза коммунальных отходов. Телефон для справок 5-78-72.