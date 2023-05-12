ЦЭ в Лунинецком районе будут сдавать 504 выпускника

Централизованный экзамен — это новый формат вступительных испытаний, который, уверен, сделает систему поступления более эффективной, — заявил заместитель председателя Брестского областного комитета Вадим Кравчук

14 мая пройдет первый в истории Беларуси централизованный экзамен — по белорусскому или русскому языку (на выбор), а 21 мая состоится ЦЭ по учебным предметам , определенным самими учащимися, которые им необходимы для поступления.

В Брестской области определено 17 пунктов проведения ЦЭ;

От участия в ЦЭ освобождены 67 человек: 14 победителей заключительного этапа республиканской олимпиады, 8 победителей третьего этапа олимпиады, 45 учащихся, которые обучались на дому;

180 школьных автобусов и 34 автобуса автопарков обеспечат организованное прибытие участников к пунктам проведения ЦЭ. В качестве резерва определены 55 автобусов;

1485 педагогических работников будут задействованы в организации проведения;

Помещения для хранения заданий будут оборудованы сейфами и охранной сигнализацией;

Будет обеспечена работа постов медпомощи, дежурство работников милиции, работа территориальных отделений по гражданству и миграции (на случай утери паспорта) будут задействованы.

14 мая пройдет первый в истории нашей страны централизованный экзамен.

В Лунинецком районе на централизованный экзамен зарегистрировалось 504 выпускника 11-х классов. Пунктом сдачи ЦЭ определен государственный аграрный колледж Лунинца.

Все подробности, связанные с проведением ЦЭ в Лунинецком районе читайте в газете «Лунінецкія навіны» за 12 мая.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram