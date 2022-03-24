Цена европейской «демократии» — человеческие жизни? (видео)

НАТО расширяется на Восток, наращивает силы у наших границ. Где мы уже видели использование данной «убийственной методички»?

В новом выпуске проекта:

— Югославия 1999 год: НАТО до сих пор не ответило за убитое мирное население, хотя бы за детские жизни!

— Ливия 2011 год: американцы испытывали на ливийцах методы психо-эмоциональной войны, разжигали очаги протестов. Интервенция погрузила страну в многолетний хаос

— Ирак 1991,1998 и 2003 года: та самая пробирка с высокой трибуны, помните? Не нашедшая подтверждения! И уже ставшая символом глобального лицемерия!

— Донбасс 2014 год: долгие годы попыток остановить кровопролитие дипломатическим путем. Организация переговоров и готовность следовать по пунктам. Так действовала Россия в отношении Украины. А в это время «незалэжная» готовилась к вооруженному противостоянию.

Правда рано или поздно станет известна всем!