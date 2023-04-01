Цена старинной усадьбы в Ганцевичском районе в ходе торгов выросла в 423 раза

Цена старинной усадьбы в Ганцевичском районе в ходе организованных комитетом «Брестоблимущество» торгов выросла в 423 раза, сообщили в комитете.

Бывший панский дом в агрогородке Огаревичи долго искал своего покупателя. Впервые его выставили на продажу в мае прошлого года. Объект прошел все этапы понижения цены, и в итоге 31 марта его впервые предложили за одну базовую величину (1 БВ — Br37). Результат хода торгов оказался рекордным за последние годы для «Брестоблимущества».

За лот упорно боролись 10 участников, в том числе 9 физических и одно юридическое лицо. Торги продолжались почти два с половиной часа. Участники сделали более 2,8 тыс. ставок. В результате лот был продан за Br15,6 тыс. жителю Минской области.

Одноэтажное брусчатое здание площадью 324,3 кв.м построено в 1911 году помещиком Свежинским. В 1990-е годы бывшую усадьбу реконструировали. До недавнего времени здесь работала небольшая гостиница и столовая местного сельхозпредприятия. Вместе с домом новый собственник приобрел в аренду на 30 лет земельный участок площадью 2,42 га.

Согласно условиям продажи недвижимость может быть использована для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе оказания услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленничества. Также новый владелец может использовать приобретенное имущество под жилое помещение и ведение личного подсобного хозяйства.

Торги проходили на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Всего было выставлено три объекта. На здания детского сада и школы в Барановичском районе заявок не поступило.

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