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Централизованные экзамены выпускники школ будут сдавать с 14 по 21 мая

07.12.2022
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Централизованные экзамены выпускники школ будут сдавать с 14 по 21 мая, резервные дни – с 23 по 25 мая. Об этом журналистам сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова

Кроме того, предусмотрен еще один резервный этап – с 21 по 23 августа. “Общее количество выпускников в этом году составит 52 904 учащихся, они будут принимать участие во вступительной кампании”, – проинформировала Ирина Старовойтова.

Министр образования Андрей Иванец рассказал, как будет организована процедура проведения ЦЭ. “Выпускники конкретной школы будут закреплены за конкретным пунктом сдачи централизованного экзамена, но находиться они будут в разных аудиториях в зависимости от того, какие предметы выбрали. В одной аудитории, в которой будут сдавать, например, физику, могут находиться и ребята из других школ – представители 4-5 разных учреждений общего среднего образования. Проведение в один день централизованного экзамена по разным предметам на выбор организационно-технически ничем не сложнее проведения одного – сдачи одного ЦЭ по русскому или белорусскому языку”, – отметил он.

БЕЛТА

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