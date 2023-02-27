Центры профилактики наркопотребления — в Барановичах и Пинске, а мобильный пункт побывает в Лунинецком районе

Центры профилактики наркопотребления планируют создать в Барановичах и Пинске. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделением организационно-методического обеспечения отдела общественного здоровья Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Стасевич

В Бресте центр наглядной профилактики по противодействию наркопотребления среди молодежи открыли четыре года назад. Он находится в здании областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на площади Свободы, 8. Для занятий его оснастили различной мультимедийной аппаратурой, информационными стендами и фотографиями, муляжами.

«Центр наглядной профилактики играет большую роль в переубеждении подростков, формировании правильного отношения к здоровью. Мы видим результаты работы, ее эффективность. С 2019 года на занятиях побывали 14,6 тыс. учащихся школ, учреждений профессионально-технического образования. Ребята выходят с другими представлениями о проблеме наркомании и ее последствиях», — отметила Галина Стасевич.

Возможности центра наглядной профилактики наркопотребления расширяют. С нынешнего года он начал выезжать в районы Брестской области. «Утвержден график работы передвижного пункта в более отдаленных районах. Уже состоялся первый выезд наших специалистов в Ивацевичский район, — рассказала собеседница. — В Бресте пока единственный центр наглядной профилактики. Планируется создание таких центров в Барановичах и Пинске. Будем смотреть, как получится. Они будут обслуживать ближайшие районы. Пока же эту функцию мы берем на себя».

Мобильный пункт наглядной профилактики будет курсировать ежемесячно. В нынешнем году он побывает в Ивановском, Лунинецком, Столинском, Ляховичском, Березовском, Ганцевичском, Дрогичинском и Пружанском районах.

Также во время пресс-конференции журналистам сообщили, что в Брестской области для учащихся и студентов планируют организовать серию стримов с осужденными за наркотики. Они на своем примере расскажут о том, как запрещенные вещества сломали их судьбы.

belta.by

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