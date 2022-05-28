Цены на вторсырьё и очередное закрытие мини-полигонов в Лунинецком районе

Приоритетным направлением работы Лунинецкого ЖКХ по наведению порядка на земле является организация работы по обращению с отходами на территории населенных пунктов, недопущение несанкционированного размещения отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов, содержание объектов захоронения коммунальных отходов в соответствии с требованиями законодательства.

Особую актуальность заготовка вторсырья приобретает в условиях увеличения цены на энергетические и сырьевые ресурсы.

Лунинецкое ЖКХ предлагает услуги по приемке ВМР (вторсырья) от населения по следующим адресам:

— г. Лунинец, ул. Припятская, 19а, режим работы: пн-сб с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;

— г. Микашевичи, ул. Маяковского, 30, режим работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;

— аг. Кожан-Городок, ул. Гимбатова, 5, режим работы: вт-сб с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;

— аг. Дятловичи, ул. Коммунистическая, 7а, режим работы: вт-сб с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;

— аг. Богдановка, ул. Советская, 160а, режим работы: вт-сб с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Вторичное сырье можно сдать по следующим ценам: макулатура – 20 коп./кг, стеклобой тарный – 10 коп./кг, ПЭТ бутылка – 1 руб./кг, пленка полиэтиленовая (чистая) – 10 коп./кг, пленка полиэтиленовая (загрязненная) – 5 коп./кг, бытовая электронная, компьютерная и оргтехника (может быть в нерабочем состоянии, но в неразобранном виде!) – 25 коп./кг.

Неисправную бытовую технику Лунинецкое ЖКХ вывезет самостоятельно (только по городу!). Обращайтесь по тел. 5-78-72 с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Если вы решили навести порядок во дворе или в подвале, вам потребуется большой контейнер (10 кубометров). Его можно заказать по тел. 5-78-72. Для жителей Лунинца стоимость его – 101 рубль 85 копеек.

Для того, чтобы спилить аварийное дерево или ликвидировать свалку, обращайтесь по тел.: 6-26-72, 2-33-78.

Вниманию жителей сельских населенных пунктов! С 1 июня 2022 года в Куповцах, Велуте, Дворце, Межлесье и Лахве закрываются мини-полигоны на стабилизационный период с последующей рекультивацией.

Люди должны понять: нет иного пути, кроме как начать вычищать свой двор, улицу, поселок, город, страну, планету от мусора. При этом мы должны цивилизованно обращаться с отходами.

Лунинецкое ЖКХ.