Церемония приёма в пионеры состоялась в Лунинце

20 мая на площади Ленина Лунинца прошла традиционная районная торжественная церемония приёма в пионеры «Гражданин страны Пионерии». Лучшие ребята города и района в торжественной обстановке вступили в ряды Белорусской Республиканской пионерской организации.

С этим знаменательным событием ребят и взрослых поздравила председатель Лунинецкой районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Раиса Мозырчук,, а также наградила благодарностями лучших педагогов-организаторов района за активную гражданскую позицию и воспитание подрастающего поколения.

С тёплыми словами поздравления и напутствия к юным пионерам обратилась директор ГУО «Центр детского творчества г.Лунинца» Ольга Шохан, ,которая также наградила активистов и лидеров пионерского движения грамотами отдела по образованию Лунинецкого райисполкома.

Представитель Лунинецкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александр Петренко, присоединился к поздравлениям и пожелал ребятам гордо и достойно нести это почётное звание – пионер.

Под гимн пионеров активисты пионерского движения, лидеры общественных объединений и почётные гости повязали ребятам галстуки. А праздничную и торжественную обстановку создали выступления юных артистов ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца» – танцевального коллектива «Время Dance» (педагог Дробович А.К.), эстрадной студии «Залатое птушаня» (педагог Гимбатова Г.Н.) и учащихся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца» (педагог Лавринович И.А).

По информации ЦДТ г. Лунинца, фото учреждения.

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