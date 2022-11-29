Общество

Церемония прощания с Владимиром Макеем

29.11.2022
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Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, безвременно ушедшим из жизни 26 ноября, проходит в столичном Доме офицеров

Первым проститься с Владимиром Макеем приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На церемонии присутствовали члены семьи Владимира Макея и сотрудники Министерства иностранных дел.

Проститься с главой белорусского МИД прибыли высшие должностные лица страны, руководители министерств и ведомств, государственных органов. Также на церемонию пришли государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, специальный посланник министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Старай, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Владимир Макей будет похоронен на Восточном кладбище столицы

belta.by

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