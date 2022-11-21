Чарующая магия роз и металла семьи Лебедевских из Лунинца

И все-таки, несмотря на современные технологии, которые развиваются со скоростью света, кузнечное дело остается востребованным и престижным. В последнее время набирает огромную популярность такое искусство, как художественная ковка. Посмотрите, как преобразился наш город, приобретя изысканный шарм романтики, когда на его улицах, в сквере появились малые архитектурные формы, выполненные из кованного железа. Подставки и ажурные цветочницы, кованные скамейки и ворота – удивляют воздушной изящностью и прочностью.

Издревле к кузнецам относились с особым уважением и почитанием, считая, что обладают они магической силой, и даже владеют колдовством. Кузнечное ремесло было окружено ореолом загадочности и таинственности. Не думаю, что к магии имеет какое-то отношение лунинчанин Николай Лебедевский, но то, что обычный железный прут в его умелых руках превращается в настоящее произведение искусства, – это правда. Удивительные, эксклюзивные изделия из металла получаются у Николая Федоровича. Кузнечному ремеслу нигде не учился, все секреты мастерства постигал самостоятельно. Заниматься ковкой он решил спонтанно, посмотрев, как виртуозно работает с железом его швагер Геннадий Емельянович.

– А началось все шесть лет назад, – рассказывает мастер, – когда приобрел специальный станок по ковке металла. Тогда я даже и представления не имел, что это такое. Выручал интернет, многое подсказал Геннадий. Сейчас первые кованные изделия кажутся примитивными. Начинал с железных конструкций для каркаса беседки, мастерил ворота, цветочницы, подставки, скамейки, навесные козырьки и мангалы. Зарегистрировался ремесленником. Сейчас уже наработана своя клиентская база. Заказывают в основном кованные ворота, перила, лестницы, элементы декора: подставки, цветочницы, вазы, каминные наборы и многое другое.

Работает Николай Лебедевский в стиле холодной ковки, которая в отличие от горячей является более легким, безопасным и эксклюзивным способом формирования художественных изделий. Со временем у мастера выработался свой почерк, который поражает изысканной формой линий и легкой ажурностью. Каждое изделие кузнец делает не только с фили-гранным мастерством, но и вкладывает свою душу. Николай очень любит дело, которым занимается. Мужчина с увлечением говорит о ковке, особенностях металла, показывает свою мастерскую, где находятся заготовки для будущих изделий. Кузнечеством Николай занимается в свободное от основной работы время. Кстати, более двадцати лет он трудится литейщиком на предприятии «Виктория».

Мастера во всем поддерживает и его семья: жена Инна, а также две дочурки – 11-летняя Арина и 9-летняя Алиса. Свое семейное счастье супруги по крупицам создавали собственными руками. На улице Рябиновой построили добротный и уютный дом, обрабатывают несколько гектаров земли в деревне, которая осталась от родителей. Выращивают овощи, ягоду.

– Как и все лунинчане, занимаемся клубникой, – говорит хозяйка усадьбы Инна Николаевна. – Участок под ягодой небольшой, всего 50 соток. Нынешний год и урожаем, и ценой порадовал. Можно было неплохо подзаработать. Хоть и труд этот не из легких, но клубничный сезон недолог, да и нам не привыкать работать на земле. Тем более, что оба мы родились и выросли в деревне: я – в Озернице, Николай – в Броднице. Вместе уже 20 лет. А познакомились на свадьбе у подружки, где я была свидетельницей, а мой будущий муж возил молодых.

Семья Лебедевских очень дружная и креативная. Девочки посещают различные кружки, разносторонне себя развивая, а мама Инна в свободное от домашних хлопот время мастерит ростовые цветы-светильники. Неповторимой красоты букеты, сделанные из изолона – стойкого и долговечного синтетического материала, завораживают. Даже не верится, что такую красоту могут создать человеческие руки.

Несколько лет назад Инна самостоятельно освоила технику изготовления светильников, торшеров, настенных бра в форме цветов. А ведь увлечение это не такое уж и простое. Здесь важно все: и чувство прекрасного, и ловкость рук, и усидчивость, и знание электрики. Легкий, и в то же время достаточно плотный изолон, позволяет создавать настоящие шедевры. Правда, над которыми вначале нужно покорпеть. Сейчас мастерит изысканный светильник из огромного букета белоснежных роз.

– Процесс действительно трудоемкий, – говорит собеседница. – Зато результат того стоит! Сначала вырезается макет из бумаги, потом делаются выкройки из синтетического материала. Затем путем нагревания элементам придается необходимая форма и конструкция. Но здесь кроется один маленький нюанс: изолон мгновенно застывает, поэтому и важна сноровка. На изготовление одного цветка уходит несколько дней.

Помогают маме мастерить эксклюзивные светильники Арина и Алиса. Огромный восторг вызывают горящие розы, полыхающие ярким пламенем изысканных лепестков. Каждый цветок неповторим, каждый букет, источающий любовь, как и все поделки, созданные дружной семьей Лебедевских, уникален. И даже стены в этом большом и гостеприимном доме дышат добром и теплом.

Екатерина Яцушкевич

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