Чаще всего пожары в Брестской области случаются из-за курения

В Брестской области прокуратура усилила надзорную деятельность за состоянием проводимой пожарно-профилактической работы в жилом фонде. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры,

“Ситуация с пожарами в регионе характеризуется как сложная. В прошлом году 980 пожаров унесли жизни 99 человек, с начала нынешнего года уже 17. Основной причиной возгораний названо неосторожное обращение с огнем, как правило, при курении”, – обратили внимание в прокуратуре.

Сейчас во всех регионах с неблагоприятной ситуацией, связанной с возникновением пожаров и гибелью людей, прокуроры проводят проверки. Основное внимание уделено качеству и своевременности оказания адресной социальной и практической помощи инвалидам, многодетным семьям, одиноким пенсионерам и пожилым людям, которые живут вместе с асоциальными лицами. Например, только в январе прокуроры внесли местным исполнительным и распорядительным органам семь представлений.