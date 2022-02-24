Часть воздушного пространства Беларуси закрыта для полетов, сообщили в Министерстве обороны.

В целях обеспечения безопасного использования воздушного пространства Беларуси Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь принял решение о закрытии с 12.00 24 февраля части воздушного пространства Беларуси для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: Государственная граница Беларуси, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части Государственной границы Беларуси до Высокое.

Высоты действующего ограничения от 0 м до 19 800 м

belta.by