Частный сектор в I квартале обеспечил почти 56% поступлений в бюджет

Удельный вес платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета в первом квартале 2022 года составил 55,9%. Эта категория плательщиков в бюджет уплатила Br4590,6 млн. Об этом сообщили в главном управлении развития налоговых органов МНС.

В первом квартале налоговые органы обеспечили поступление в доход консолидированного бюджета страны Br8211,9 млн, что составляет 101,9% плановых назначений текущего периода (сверх плана поступило Br155 млн). В том числе в республиканский бюджет поступило Br3510,4 млн, в местные бюджеты — Br4701,5 млн. Темп роста доходов консолидированного бюджета к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 104%.

Что касается структуры, удельный вес налога на добавленную стоимость в общем объеме доходов консолидированного бюджета составил 32,1%, подоходного налога — 25,7%, акциз — 12,2%, налога на прибыль — 5,9%, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов — 3,7%, налога на недвижимость — 3,5%, налога при упрощенной системе налогообложения (УСН) — 3,1%, дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале — 2%.

В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций — 95,1%. За январь — март от этой категории плательщиков поступило Br7812,2 млн, темп роста к аналогичному периоду 2021 года — 103,7%. Доля платежей организаций государственного сектора экономики в доходах бюджета составила 39,2%. Эта категория плательщиков в бюджет уплатила Br3221,6 млн.

От субъектов малого и среднего бизнеса поступило Br2986,7 млн, темп роста в сопоставимых ценах составил 107,4%, удельный вес в доходах бюджета — 36,4%.

Помимо показателей деятельности налоговых органов, отдельное внимание было уделено дальнейшим направлениям работы в условиях санкционного давления, когда многие субъекты хозяйствования и целые отрасли экономики столкнулись с определенными проблемами. «В этих условиях мы должны, с одной стороны, обеспечить эффективный контроль за полнотой и своевременностью поступления платежей в бюджет. С другой, по возможности минимизировавать негативное влияние принимаемых налоговыми органами мер в отношении добросовестных плательщиков», — отметил первый заместитель министра Игорь Клепча.

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