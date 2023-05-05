Общество

Чеки «Жилье» проиндексированы в Брестской области

05.05.2023
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Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексированы в Брестской области. Соответствующее решение Брестского облисполкома от 27 апреля 2023 года №284 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,

Согласно документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его ценой на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен на уровне 29,0682.

Речь идет об использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.

Решение вступило в силу после официального опубликования.

belta.by

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