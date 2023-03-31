МолодежьОбществоШкольный дневник

Чем школьников из Лунинца удивил Департамент охраны?

31.03.2023
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Начальник отдела майор милиции Александр Рылко познакомил учащихся СШ №1 г. Лунинца с особенностями организации службы сотрудников.   
С большим интересом ребята наблюдами, как служебная собака Ганс выполняла команды милиционера-кинолога Алексея Игнаткевича. А затем все ознакомились с вооружением и специальными средствами связи и охранной сигнализации, которые продемонтрировал прапорщик милиции Виктор Лобко.


Лунинецкий отдел Департамента охраны приглашает абитуриентов поступать в Академию Министерства внутренних дел и Могилевский институт МВД, а также приглашает кандидатов на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь. Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам 2-43-40 и 5-88-66, или по адресу: г. Лунинец, ул. Московская, 26.

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LNC

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