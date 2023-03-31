Чем школьников из Лунинца удивил Департамент охраны?

Начальник отдела майор милиции Александр Рылко познакомил учащихся СШ №1 г. Лунинца с особенностями организации службы сотрудников.

С большим интересом ребята наблюдами, как служебная собака Ганс выполняла команды милиционера-кинолога Алексея Игнаткевича. А затем все ознакомились с вооружением и специальными средствами связи и охранной сигнализации, которые продемонтрировал прапорщик милиции Виктор Лобко.



Лунинецкий отдел Департамента охраны приглашает абитуриентов поступать в Академию Министерства внутренних дел и Могилевский институт МВД, а также приглашает кандидатов на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь. Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам 2-43-40 и 5-88-66, или по адресу: г. Лунинец, ул. Московская, 26.