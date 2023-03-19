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Чемоданы долларов, проекты ради грантов, армия // Как теперь поляки называют беженцев из Украины? (видео)

19.03.2023
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Что писали польские СМИ про белорусский безвиз? Простые поляки слышат, что на самом деле говорит Лукашенко? Как комментируют поляки решение властей по закрытию движения через границу? Зачем польские военные устанавливают противотанковые ежи на границе с Беларусью? Чего добиваются польские правящие элиты? На вопросы проекта «В теме» отвечает польский политик, политолог, публицист Матеуш Пискорский.

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