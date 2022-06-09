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Черемшу в лесу собирать нельзя, но можно вырастить самому!!! (Лунинецкий район)

09.06.2022
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Вот так цветёт черемша на частном подворье.

На рынках можно встретить свежую черемшу – пряную зелень, имеющую внешнее сходство с ландышем и по вкусу напоминающую чеснок. Благодаря своим пищевым качествам данное растение очень популярно в народе. Однако не все граждане знают, что черемша или лук медвежий, редкое растение, занесенное в Красную книгу Республики Беларусь и ее сбор запрещен.

Редким оно стало в том числе и из-за уничтожения. С наступлением весны тысячи людей прочесывают леса в поисках первой любимой зелени. Именно неограниченный сбор населением и вытаптывание привело к сокращению мест произрастания данного вида растения.

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» самовольный сбор или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей либо совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды произрастания, запрещаются. Действие положений Закона не распространяется на культивируемые растения, относящиеся к редким или находящимся под угрозой исчезновения видам.

За нарушение требования статьи 24 Закона виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 16.8 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Собирая и продавая черемшу, мы губим ее, а покупая – поощряем нарушителей природоохранного законодательства.

Лучший способ помочь природе – вырастить черемшу самим! Черемшу можно выращивать на приусадебных участках. Она хорошо размножается семенами и рассадой, неприхотлива.

Лечебные свойства у лука медвежьего примерно такие же, как у чеснока. Черемша является первой весенней съедобной зеленью с отличным, немного острым вкусом, а её фитонцидные свойства позволяют в этом плане превосходить даже чеснок. Листья и черешки этого вида лука добавляют в салаты и супы, в начинки для пирогов. Кроме того, мелко нарезанные или толчёные листья и луковицы черемши хорошо сохраняют мясо, не давая ему быстро портиться.

Учитывая естественные условия произрастания черемши лучше всего его выращивать на затененных участках. Для этого вполне пригодными будут места под плодовыми деревьями и кустарниками. Растение любит слабокислые, хорошо дренированные почвы. При этом они должны быть в меру рыхлыми и влажными. Допускается выращивание на торфяниках.

Черемшу выращивать на дачном участке можно семенами и рассадой.

Купить семена черемши можно в специализированных магазинах.

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