Через разрушение традиций и уничтожение народной памяти идет завоевание и подчинение страны. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время возложения цветов у историко-мемориального места погребения в деревне Бронная Гора Березовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ФПБ.

«В годы Великой Отечественной войны фашистами здесь было расстреляно более 50 тыс. мирных жителей. Белорусы, русские, поляки, евреи — все они уже более 80 лет покоятся в белорусской земле. И на протяжении всего этого времени белорусы хранят память о них, не разделяя людей по национальностям или каким-то другим признакам. Потому что это наша общая боль, общая память и общая обязанность перед всеми погибшими в годы войны, — подчеркнул Михаил Орда. — И несмотря ни на что, мы и дальше будем хранить эту память. Потому что в ней не только прошлое — помнить и знать нашу историю важно для будущего. Временем доказано уже не один раз, что именно через разрушение традиций и уничтожение народной памяти идет завоевание и подчинение стран. И именно это сегодня происходит у многих наших соседей. Война с памятниками, очернение прошлого, разрушение национальных обычаев и ценностей — все это делается для того, чтобы воспитать человека без рода и племени, которому нет дела до своей страны, до будущего своего народа. Белорусы никогда не допустят такого в нашей стране. Мы видим много примеров, когда трудовые коллективы, неравнодушные граждане сами выступают с новыми инициативами, направленными на сохранение памяти о величайшем подвиге нашего народа».

Профсоюзы всегда активно поддерживают такие инициативы. Федерация профсоюзов на постоянной основе занимается сохранением нашей исторической памяти и восстановлением культурно-исторического наследия страны. Большое внимание уделяется не только крупным и известным объектам, но и тем, о которых не так много информации, которые надо возрождать или приводить в порядок.

Ряд инициатив реализуется совместно с другими общественными объединениями. «Например, профсоюзы совместно с «Патриотами Беларуси» здесь, в деревне Бронная Гора, на месте историко-мемориального объекта установили информационный стенд с нанесенным QR-кодом, перейдя по которому, можно подробно познакомиться с историей этого места, — рассказал Михаил Орда. — Это не только вклад в сохранение нашего прошлого, но и возможность привлечь внимание молодого поколения, чтобы они относились к этим событиям с уважением. От этого зависит, каким будет наше будущее. Это наша память, наш общий долг и это то, что, безусловно, нас объединяет и будет объединять всегда».

По словам заместителя председателя РОО «Патриоты Беларуси» Анны Харуты, в этом году планируется установить около тысячи подобных информационных стендов, а в целом в дальнейших планах — оцифровать порядка 40 тыс. знаковых мест, связанных с Великой Отечественной. При этом особое внимание уделяется подаче информации. Здесь не будет сухих цифр и фактов. Информация о памятных местах будет подана в виде голосового рассказа — воспоминания свидетелей, аудиоинтервью, архивные документы. По сути, это создание живых, эмоциональных онлайн-экскурсий по всем знаковым местам страны.

belta.by