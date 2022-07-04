Общество

Черничный сезон начался в Брестской области

04.07.2022
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В Брестской области начался сезон заготовки черники, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Алексей Макаревич.

Первая ягода появилась на рынках на прошлой неделе. В начале июля за черникой пошло больше людей. Предприятия потребсоюза к сезону накопили тару, привлекли стационарные и сезонные заготовительные пункты. «Мы в заготовку вошли 1 июля. За выходные дни — около 10 т. На старте сказал бы, что неплохо. Будем смотреть, как сезон будет развиваться дальше», — отметил Алексей Макаревич.

Первыми в процесс включились Ивацевичский и Дрогичинский район, затем подтянулись и другие сырьевые зоны. Сейчас чернику закупают для продажи в розницу. Ее везут в столицу и другие крупные города. Затем будут поставлять ягоду перерабатывающим предприятиям области и республики, а также формировать партии для экспорта.

Параллельно в Брестской области продолжается сезон заготовки клубники. Население еще сдает ягоду. «Сезон неоднозначный, жара. Мы неплохо поработали по рознице: возили клубнику в Минск, предлагали отдыхающим в санаториях. Часть пошла на переработку. К слову, в этом году мало ягоды для виноделия, в основном клубника шла для производства детского питания и на варенье», — добавил собеседник.

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