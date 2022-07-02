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ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ТРУЖЕНИКОВ И КОЛЛЕКТИВОВ БРЕСТЧИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЗ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА (видео)

02.07.2022
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Традиционно в канун одного из главных государственных праздников Беларуси – Дня Независимости – в Брестской области подвели итоги работы коллективов и отдельных тружеников. 15 выдающихся людей Брестчины, а также лучшие предприятия, организации и учреждения региона были отмечены сегодня наградами за высокие достижения и значительный вклад в социально-экономическое развитие области по итогам 2021 года.

Напомним, что на областную Доску почёта среди организаций агропромышленного комплекса занесено ОАО «Лунинский» (директор Василий Мелюх) подробности здесь

В номинации лучшие товары Республики Беларусь отмечены: РУПП «Гранит», предприятие «Униформ» «Полесьеэлектромаш» и Лунинецкий хлебозавод 

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