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Чествование работников и ветеранов РУПП «Гранит» (Микашевичи, Лунинецкий район)

22.10.2022
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Ветераны производства, молодежь с активной жизненной позицией и другие работники РУПП «Гранит», не остающиеся в стороне от жизни родного предприятия, стали главные героями праздника в честь очередного дня рождения промышленного гиганта. 21 октября заслуженные награды во Дворце культуры РУПП «Гранит» им вручили: заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский, председатели — райисполкома – Александр Савина и райсовета депутатов – Виктор Рафалович, генеральный директор предприятия Эдуард Гаврилкович и председатель профкома Валерий Мигаленя.
 
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