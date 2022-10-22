Чествование работников и ветеранов РУПП «Гранит» (Микашевичи, Лунинецкий район)

Ветераны производства, молодежь с активной жизненной позицией и другие работники РУПП «Гранит», не остающиеся в стороне от жизни родного предприятия, стали главные героями праздника в честь очередного дня рождения промышленного гиганта. 21 октября заслуженные награды во Дворце культуры РУПП «Гранит» им вручили: заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский, председатели — райисполкома – Александр Савина и райсовета депутатов – Виктор Рафалович, генеральный директор предприятия Эдуард Гаврилкович и председатель профкома Валерий Мигаленя.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram