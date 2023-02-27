Новости районаОбществоПромышленность

Четверть века «Виктории» и награды областного уровня (Лунинецкий район)

27.02.2023
126

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ПЧУП «Виктория» состоялось на предприятии.

Слова поздравлений работникам и руководству адресовал заместитель председателя районного исполнительного комитета Владимир Ковалевич. Он же вручил предприятию Грамоту Брестского областного исполнительного комитета за достижение высоких производственных показателей, активное применение инновационных технологий в производстве и в связи с 25-летием со дня основания.

Также грамот областного уровня удостоены водитель Андрей Иванович Пышинский и заместитель главного бухгалтера Ирина Михайловна Даушко. Благодарность за подписью председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко получили главный энергетик Сергей Викторович Марьенко и уборщица Любовь Михайловна Кононович. О наградах районного уровня мы сообщали ранее..

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Новый начальник Лунинецкого РОВД приступил к своим обязанностям

Новый начальник Лунинецкого РОВД приступил к своим обязанностям

27.02.2023
Photo of Почти на 29% больше выявлено случаев ВИЧ-инфекции в Брестской области

Почти на 29% больше выявлено случаев ВИЧ-инфекции в Брестской области

27.02.2023
Photo of Центры профилактики наркопотребления — в Барановичах и Пинске, а мобильный пункт побывает в Лунинецком районе

Центры профилактики наркопотребления — в Барановичах и Пинске, а мобильный пункт побывает в Лунинецком районе

27.02.2023
Photo of Лунинчане выступят в финальном этапе республиканской олимпиады по ОБЖ

Лунинчане выступят в финальном этапе республиканской олимпиады по ОБЖ

27.02.2023
Photo of У православных верующих начинается Великий пост

У православных верующих начинается Великий пост

27.02.2023
Photo of Лунинецкий лесхоз один из лучших в Брестской области

Лунинецкий лесхоз один из лучших в Брестской области

27.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть