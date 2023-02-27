Четверть века «Виктории» и награды областного уровня (Лунинецкий район)

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ПЧУП «Виктория» состоялось на предприятии.

Слова поздравлений работникам и руководству адресовал заместитель председателя районного исполнительного комитета Владимир Ковалевич. Он же вручил предприятию Грамоту Брестского областного исполнительного комитета за достижение высоких производственных показателей, активное применение инновационных технологий в производстве и в связи с 25-летием со дня основания.

Также грамот областного уровня удостоены водитель Андрей Иванович Пышинский и заместитель главного бухгалтера Ирина Михайловна Даушко. Благодарность за подписью председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко получили главный энергетик Сергей Викторович Марьенко и уборщица Любовь Михайловна Кононович. О наградах районного уровня мы сообщали ранее..

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