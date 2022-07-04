Четыре человека утонули в Брестской области в выходные

В Брестской области в выходные дни утонули четыре человека, сообщил БЕЛТА председатель Брестской областной организации ОСВОД Виталий Кулинич.

Днем 1 июля водолазы МЧС в обводном карьере вблизи агрогородка Малеч нашли тело пропавшего 30 июня мужчины 1984 года рождения. По предварительным данным, житель деревни Кабаки купался в запрещенном месте.

Обследуя акваторию реки Мухавец в районе Гузнянского моста, водолазы спасательной станции ОСВОД 2 июля около 09.50 на глубине 2,5 м обнаружили тело мужчины 1979 года рождения. Брестчанин тоже купался в месте, которое для этого не оборудовано. В пруду в деревне Бакуны Пружанского района утонул мужчина 1955 года рождения. Он отдыхал в компании с приятелем. Решил освежиться, нырнул в воду — и исчез из виду. Друг обнаружил его тело на глубине 2,5 м. Спасти жизнь жителя Пружан не удалось, бригада скорой помощи констатировала его смерть. В этом месте также купаться нельзя.

Днем в Березовском районе во время поисковой операции найдено тело мужчины 1967 года рождения. Накануне вечером он отдыхал на берегу карьера недалеко от деревни Осовцы. Ночевать домой не вернулся, и утром родственники обратились в милицию за помощью в поисках. В этом карьере не разрешается купаться.

Еще один несчастный случай произошел в Кобрине. Мужчина 1987 года рождения отдыхал на берегу Мухавца в компании. Во время сильного ливня решил искупаться и вскоре исчез из виду. Приятели нашли его в 5 м от берега на глубине 1,5 м. Медики спасти жизнь мужчины не смогли.

На водоемах Брестской области в этом году утонули 42 человека, в том числе 13 с начала купального сезона. Виталий Кулинич обратил внимание, что из этих 13 человек 11 (по предварительной информации) были нетрезвыми, а 12 погибших купались в запрещенных местах.