Четыре направления. Полная речь Лукашенко о приоритетах белорусского председательства в ОДКБ

Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване

Уважаемые члены Совета коллективной безопасности! Уважаемый, Никол Воваевич (Премьер-министр Армении Никол Пашинян. — Прим.)!

Беларусь принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности в период системного кризиса международных отношений. Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке.

Страны Запада настойчиво пытаются вернуться к однополярному мироустройству, навязывая свои правила игры. На смену нормам международного права пришел диктат силы и практика санкционного наказания «непокорных» стран. Чего только стоит непрекращающийся санкционный прессинг против Беларуси и России.

Текущий кризис архитектуры международной и региональной безопасности непосредственным образом отражается и на нашей организации, ОДКБ, которая подвергается воздействию разноплановых вызовов и угроз — как транснационального характера, так и связанных с межгосударственными противоречиями. Это современные геополитические реалии, в которых вынуждена существовать ОДКБ и на которые ей необходимо реагировать. Причем как на внутреннем, так и на внешнем контурах.

В складывающихся условиях видим следующие основополагающие цели в ходе белорусского председательства. Так принято по нашему регламенту — страна, вступающая в председательство, схематично обрисовывает свои приоритеты на предстоящий год.

На внутреннем контуре — повышение сплоченности государств — членов ОДКБ (это основополагающие цели), снижение уровня напряженности и урегулирование противоречий между ними в целях укрепления самой организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности.

Знаете, мы об этом очень много говорили. Многое то, что мы обсуждали, конечно, не подлежит оглашению. Но я человек уже опытный и не молодой в этом плане политик. Впервые вот такой был честный и откровенный разговор. И вот Никол Воваевич сказал, что мы по 15 пунктам достигли договоренности. Один пункт, который мы долго согласовывали (МИДы наши предложили поправки, наши армянские друзья), мы его решили сегодня не принимать, не углубляться. Но впервые мы договорились о том (и было конкретное движение в этом направлении), что есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию. И как мы все поняли по нынешнему председательствующему, что этот конфликт армяно-азербайджанский, если так вот будем действовать, как сегодня обсуждали мы, он закончится и будет заключен мирный договор. Я, например, это с воодушевлением воспринимаю. Коль Никол Воваевич молчит, значит, он тоже согласен, что я только что сказал. Вот видите, согласен.

Это что касается нашего внутреннего контура. Есть у нас и другие недостатки и другие конфликты, которые мы должны разрешить. И там, как сказал Эмомали Шарипович (Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. — Прим.) сегодня, есть очень серьезное движение вперед с Президентом Кыргызстана. Нам надо убрать эти конфликты, если мы хотим быть настоящей ответственной организацией. Если мы не можем в своем кругу решить эти вопросы и продвинуться, тогда я согласен с вами: на что мы тогда способны? Поэтому есть очень серьезные шаги вперед в этом направлении.

На внешнем контуре цели — усиление роли и значимости ОДКБ в системе международных отношений. А также комплексное соответствие деятельности организации контексту региональной и глобальной безопасности. Поясняю: не очень-то хотят нас воспринимать, особенно наши основные, скажем так, соперники — натовцы. Что бы мы ни предлагали отдельно странам — членам НАТО, коллективному Западу, они так дистанцируются от нас. Но подвижки очень серьезные в рамках ШОС, в рамках СНГ. Да уже нас замечают и руководители европейских государств. Пусть сначала называют нас там какими-то «бумажными тиграми», но раз заметили, значит, мы существуем. И в этом направлении нам предстоит двигаться.

В связи с этим предлагается провести белорусское председательство в ОДКБ под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». И определить следующие приоритетные направления.

Первое. Урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ — это должно оставаться в центре нашего внимания (я только что говорил: здесь очень серьезные подвижки). События января этого года в Казахстане, конфликт в Украине, ситуация на армяно-азербайджанской и кыргызско-таджикской границах наглядно подтверждают жизненную важность этого тезиса. Нам всем нужен мир! И как мы все абсолютно единогласно заявили, война никому не нужна!

Белорусское председательство предпримет все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия государств — членов ОДКБ. Это позволит зафиксировать лидирующую роль организации в вопросах обеспечения и укрепления региональной безопасности в зоне нашей ответственности. Наши совместные усилия должны оказывать благотворное влияние и на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, в том числе в Восточно-Европейском регионе.

В целях эффективного реагирования на широкий спектр кризисных ситуаций, возникающих в зоне ответственности организации, мы намерены сконцентрировать усилия на совершенствовании нормативно-правовой базы организации и национальных правовых актов. Это должно обеспечить оперативное принятие решений на применение сил и средств коллективной безопасности. Отдельное внимание планируется уделить упрощенной процедуре транзита контингентов с вооружением, военной техникой через территории государств-членов.

Мы уже на опыте убедились. Были у нас события, и мы в течение, Владимир Владимирович (Президент России Владимир Путин. — Прим.), по-моему, сутками мы там согласовывали, как перебросить наши силы туда и обратно. Это ненормально. Ненормально, когда идет обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это все согласовываем. Поэтому надо здесь нам оперативнее действовать. Оперативность в переброске войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции.

Дальнейшего развития и повышения эффективности применения требуют антикризисные механизмы, не предполагающие задействования сил и средств системы коллективной безопасности. Механизмы без военной силы. Пока у нас не до конца отработан вопрос использования гибкого «политического» инструментария или, если хотите, так называемой мягкой силы (принято так говорить), которую активно используют страны Запада — механизмов консультаций, мониторинга, наблюдения на местах.

В целях повышения слаженности, укрепления межведомственного взаимодействия государств — членов ОДКБ в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности, намерены инициировать проведение в Минске ряда мероприятий по линии ответственности профильных ведомств государств — членов с возможным приглашением представителей других заинтересованных стран и специализированных международных организаций. Не надо ломиться, сразу там к НАТО бежать и прочее. Потихоньку надо их выдергивать к нам на мероприятия: захотят — приедут, не захотят — господь с ними. В этом направлении потихоньку, наверное, нам надо двигаться.

Спектр вопросов: борьба с фейками, дезинформацией, совместное реагирование на киберинциденты, защита территорий стран ОДКБ от нелегального ввоза наркотиков, международное сотрудничество в области защиты критической инфраструктуры, включая ядерные объекты, биологическую безопасность. В контексте растущей актуальности проблематики биологической безопасности предлагаем провести в Беларуси заседание соответствующего Координационного совета уполномоченных органов государств — членов организации.

Знаете, я вот это говорю о биологической безопасности и проведении в Минске соответствующего мероприятия, но нам надо все-таки честно друг другу сказать. Часто мы говорим, Владимир Владимирович, о биологических лабораториях. По-моему, только у нас и у вас их нет, но на территории некоторых государств ОДКБ они существуют. Поэтому надо в Минске нам обсудить и как-то договориться по этому вопросу, ибо это будет очередная говорильня. Это же не шутка — биологическая безопасность. Агитируем друг друга, а в некоторых странах эти американские или других стран лаборатории существуют. Так, как в Украине — несколько их обнаружили.

Второе. Эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений через развитие сотрудничества с международными организациями и третьими странами является ключевым фактором вовлеченности нашей организации в самые актуальные проблемы международной повестки дня. Организация должна находиться «на передовой» международной жизни и соответствовать постоянно меняющимся вызовам региональной и глобальной безопасности.

Широкое обсуждение международной повестки в разрезе интересов ОДКБ видим на полях международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением высших должностных лиц секретариатов ООН, ШОС, СНГ, других международных организаций. Мероприятие планируем провести в Минске в следующем году. Если вы согласитесь.

Конференция призвана подчеркнуть роль и место ОДКБ в региональной и глобальной безопасности, миролюбивый фактор нашего объединения, его ориентир на создание необходимых военно-политических условий для эффективного решения устойчивого развития. Мероприятие также усилит поддержку позиций государств-единомышленников в борьбе против политики односторонних принудительных санкций на международном уровне.

Укреплению позиций организации на международной арене будет способствовать расширение партнерских связей с глобальными игроками, такими как, например, Китай. Почему бы нет? В этих целях белорусское председательство намерено инициировать «Стратегический диалог ОДКБ-КНР» (может, Индия, еще… Проработаем) путем организации в Беларуси встреч представителей министерств иностранных дел, обороны, аппаратов советов безопасности государств — членов ОДКБ и соответствующих государств. Как Китай, допустим.

Третье. Военная составляющая ОДКБ является неотъемлемым компонентом организации, вокруг которого она, собственно, и создавалась 20 лет назад. Приоритетными задачами в данной сфере мы видим повышение готовности компонентов войск ОДКБ к выполнению задач по предназначению, а также укрепление военно-технического сотрудничества государств-членов.

Успешное выполнение поставленных задач войсками организации связано с их всесторонней подготовкой и оснащением современным вооружением и специальной техникой. Знаете, стыдно даже про это говорить. Эту проблему надо решить раз и навсегда в течение года. Скинуться уже — эти копейки — и вооружить наших ребят, которых мы задействуем в миротворческих и других миссиях. И показать, что мы не хуже натовцев можем обеспечить своих ребят.

В этих целях на территории Беларуси в 2023 году будет спланирован и проведен ряд совместных учений с органами управления и формированиями сил и средств системы коллективной безопасности.

Развитие коалиционной военно-технической составляющей во многом зависит от проведения государствами — членами организации скоординированной военно-технической политики.

У нас накоплен серьезный опыт с Российской Федерацией (не было бы счастья, да несчастье помогло) по интенсификации военно-технического сотрудничества и созданию обычных и новейших систем вооружения. Подключайтесь, вы же не чужие.

Белорусское председательство намерено уделить особое внимание активизации усилий по выработке единых подходов в области стандартизации и каталогизации оборонной продукции и развитию кооперации предприятий в выпуске перспективной продукции военного назначения. Что мы и делаем, Владимир Владимирович, сейчас по кооперации с Россией. Все это в будущем должно обеспечить совместную разработку и производство современных образцов вооружений и военной техники. И как показывает конфликт в Украине, не надо забывать старые наши вооружения. «Грады», «Смерчи», «Ураганы» и прочие — оружие еще то.

Четвертое. На встрече лидеров государств — членов ОДКБ 16 мая в Москве я говорил о важности аналитико-прогнозной составляющей в деятельности организации. Поэтому мы намерены сделать акцент на наращивании институционального потенциала ОДКБ в информационно-аналитической сфере. Видим в этом залог качественного усиления организации и более эффективного реагирования на возникающие вызовы и угрозы безопасности.

При этом я, зачитывая этот пункт, думаю об информационно-психологических операциях, на которые сейчас в информационной войне делает ставку Запад, и прежде всего НАТО, на территории Украины. Мы очень хорошо это видим и занимаемся. Думаю, и Российская Федерация. Нам надо это уметь делать, чтобы реагировать на их выпады. Потому что там фейки, фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным операциям. К этому надо быть готовыми.

Конкретным практическим вкладом в реализацию данной задачи станет формирование сети национальных аналитических институтов стратегических исследований государств-членов. Это позволит объединить научно-экспертный потенциал наших стран во имя обеспечения мира и безопасности. Видим в этом важный инструмент при подготовке концептуальных и стратегических документов в нашей организации по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Белорусская сторона предлагает провести в Минске в 2023 году встречу руководителей национальных аналитических институтов стратегических исследований государств — членов ОДКБ для организации системной работы в этом направлении. Мы с Россией уже провели несколько таких мероприятий. Кстати, по их инициативе. И это очень хорошо воспринято экспертным сообществом.

Немаловажным компонентом также является медийное позиционирование ОДКБ, в том числе — присутствие в зарубежных СМИ. Полагаем, что назрела необходимость не только активизации информационной работы, но и выработки новых подходов. Думаю, здесь основную роль должна сыграть Россия с тем мощным аппаратом средств массовой информации. У них, конечно, возможностей здесь побольше.

Уважаемые коллеги!

Я представил только основные элементы нашего видения совместной работы в ходе белорусского председательства в ОДКБ. Я излагал вопросы, насколько они возможны к проработке и принятию нами. У нас же консенсусом принимаются все решения. Поэтому можно было тут изложить большую программу. Но вопрос в том, сможем ли мы, исходя из своих собственных национальных интересов, согласовать эти концепции.

Естественно, что какие-то позиции будут корректироваться с учетом меняющейся обстановки как внутри организации, так и вокруг нее. Что-то из названного является новым. Что-то, как говорят, хорошо забытым старым. Вместе с тем надо двигаться дальше во имя процветания и безопасности наших народов.

Безусловно, что реализация обозначенных предложений возможна только при условии поддержки всех государств — членов ОДКБ. Прямо скажу — мы на это рассчитываем.

Знаете, в последнее время в средствах массовой информации (это будет развиваться — тезис) — жизнь, судьба ОДКБ зависят от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит — ОДКБ будет жить, если, не дай бог, не победит — ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему.

Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место.

Поэтому мы не только друг друга должны защищать, но понимать (как всегда мы в обычное время говорили): «Россия, Россия, главная ее роль…» Так вот не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно.

Со своей стороны Беларусь приложит максимум усилий для того, чтобы ее инициативы и предложения способствовали дальнейшему развитию организации, повышению эффективности всех ее механизмов, а также пошли на пользу нашим государствам.

Благодарю за внимание!

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