ЗдоровьеОбщество

Четыре передвижных медкомплекса поставят в Брестскую область

16.05.2023
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В Брестской области этим летом ожидают поставку четырех новых передвижных медицинских комплексов, сообщил заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Дмитрий Горегляд.

В Брестской области по пилотному проекту Министерства здравоохранения первые передвижные ФАПы приобрели для Брестского, Барановичского и Пинского регионов. В конце 2021 года они начали работать в сельской местности. Позже мобильные медкомплексы купили для Кобринского, Столинского и Ивацевичского районов.

“В этом году проведена процедура закупки еще четырех комплексов. Они предназначены для Ивановского, Пружанского, Березовского и Ганцевичского районов. Поставка планируется к концу первого полугодия, в ближайшее время после этого они будут введены в эксплуатацию”, – отметил Дмитрий Горегляд. Приобретение четырех комплексов профинансировал Брестский облисполком.

Замначальника главного управления по здравоохранению подчеркнул, что передвижные медкомплексы за полтора года зарекомендовали себя только с положительной стороны. “Там есть все условия для проведения необходимых медицинских манипуляций. Сельчане могут пройти диспансеризацию, приобрести медикаменты. Для этого им не приходится ездить в большие города”, – обратил внимание собеседник.

В Брестской области намерены продолжить программу приобретения передвижных медицинских комплексов. Закупки также планируются на 2024 год. “Рассматриваем возможность, чтобы каждый район получил по одному передвижному медкомплексу. В некоторых районах, где много сельских населенных пунктов, их может быть и больше”, – добавил Дмитрий Горегляд.

Медкомплексы оборудованы на базе автобуса ПАЗ. Салон разделен на отсеки и приспособлен для приема пациентов.

belta.by

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