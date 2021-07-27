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Четыре сертификата по 100 баллов и право быть зачисленным без вступительных испытаний

Мы уже рассказывали об Анастасии Косач из Любани, которая набрала 100 баллов по централизованному тестированию по белорусскому языку. Однако заветную круглую цифру в документах увидели еще несколько наших земляков.
– Обычно сертификаты в 100 баллов автоматически получают победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, – рассказывает заведующая сектором дошкольного и общего среднего образования Наталья Ярохович. – В нынешнем году ими были гимназисты: из Лунинца – Дмитрий Назаренко (по химии), из Микашевич – Станислав Войткус (по физике). А вот Александр Билиба из СШ №2 райцентра, стал победителем заключительного этапа республиканской олимпиады по информатике и кроме 100-балльного сертификата получил право быть зачисленным в ВУЗ без вступительных испытаний. Гордимся нашими детьми!

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L N

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