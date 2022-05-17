Число резидентов «Великого камня» возросло до 90 с заявленным объемом инвестиций в $1,24 млрд

Число резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» возросло до 90 с заявленным объемом инвестиций в $1,24 млрд, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

«С начала 2022 года индустриальный парк «Великий камень» пополнился пятью новыми предприятиями: ООО «Научно-техническая компания Бел Самоед клауд», ООО «Научно-техническая компания ЮЦЗЮ», ООО «ХоумЛенд Групп», ООО «КУБИ РНД», ООО «Транспортный комплекс-АФ». В результате количество зарегистрированных в нем резидентов возросло до 90 компаний с заявленным объемом инвестиций в $1,24 млрд», — рассказали в Минэкономики.

Несмотря на мировую экономическую и эпидемиологическую ситуацию, по итогам первого квартала в индустриальном парке обеспечен рост показателей объемов выручки от реализации товаров — в 1,8 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года (Br123,4 млн), производства промышленной продукции резидентов — в 1,7 раза (Br95,4 млн), экспорта товаров — в 1,4 раза ($22,6 млн), инвестиций в основной капитал — в 1,1 раза (Br30,4 млн). Среднесписочная численность работников превысила 2 тыс.

«Таким образом, «Великий камень» сохраняет стратегическое значение точки роста странового масштаба для Беларуси», — отметили в министерстве.