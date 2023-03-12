«Число жертв определяли по объёму пепла!» // Военные преступники // Документы под грифом «секретно» (видео)

Все документы по истории Великой Отечественной войны рассекречены? Сколько деревень на самом деле было сожжено во время войны? Почему многие факты замалчивались? Как коллаборационисты из СС становились партизанами? Как латышские полицаи убивали белорусов? Что скрывают трофейные документы?

На вопросы проекта «В теме» отвечает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси Вячеслав Селеменев.