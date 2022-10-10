Общество

Что будет дальше с мораторием на рост цен?

10.10.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что будет дальше с мораторием на рост цен. Соответствующие заявления он сделал на совещании по вопросам безопасности

«В основе нашей политики лежала концепция справедливости. Мы ее будем придерживаться и дальше. И я хочу, чтобы вы понимали. Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа… Главное — не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное — это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в эти дни депутаты, профсоюзы, КГК и все, кому было поручено, контролировали исполнение поручения Президента о запрете роста цен. «Только в некоторых из тысяч проверенных объектов, только в десятке обнаружили небольшой рост цен. По всем фактам возбуждены уголовные дела», — заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/

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