ОбществоПрисяга

Что делать, если не прошел сверку учетных данных?

20.01.2023
25
Военнообязанные граждане, зарегистрированные на территории Лунинецкого района, которые по различным причинам не прошли сверку учётных данных, просим вас прибыть в военный комиссариат Лунинецкого и Ганцевичского районов для уточнения учётных данных.
Данные, подлежащие уточнению:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Место жительства.
4. Место пребывания.
5. Образование.
6. Состав семьи.
7. Место работы.
8. Номера телефонов.
9. При наличии удостоверения на право управления ТС — срок действия и разрешенные категории.
 
При невозможности личной явки в военный комиссариат, указанные данные можно сообщить дежурному по Лунинецкому ОРВК круглосуточно по телефону 801647 6 23 92, WhatsApp, Viber +375298511552, либо по электронной почте brestovk@mod.mil.by.
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