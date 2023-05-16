Что делать с найденной вещью и не иметь проблем? Все подробности

Каждый из нас хоть раз в жизни находил в общественных местах чужие вещи. Золотое кольцо в примерочной магазина, кошелек на остановке общественного транспорта, мобильный телефон на спортивной площадке… Список можно продолжать долго.

Очевидно, что, увидев «потеряшку», одни проходили мимо, а другие поднимали и забирали ее себе, имея при этом разный умысел. Однако каким бы ни был мотив человека, важно помнить, что, поднимая чужую вещь, необходимо четко различать грань между находкой и кражей. В противном случае можно попасть в неприятную ситуацию, и безобидная вещь может обернуться уголовным делом о краже. Но обо всем по порядку.

Согласно статье 228 Гражданского кодекса Республики Беларусь, человек, нашедший потерянную вещь, обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несёт обязанности лица, нашедшего вещь.

В случаях, когда утерявшее вещь лицо или место его пребывания неизвестны, человек, нашедший вещь, обязан заявить о находке в милицию или орган местного управления.

Если вы решили самостоятельно отыскать владельца найденной вещи, то должны это сделать в кратчайшие сроки. Если же понимаете, что найти хозяина быстро не получится, вещь необходимо отнести в ближайшее отделение милиции.

В соответствии с действующим законодательством, за присвоение найденного заведомо чужого имущества предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.

Так, за присвоение чужого имущества грозит штраф до пяти базовых величин (ст. 10.6 КоАП РБ). Если же произошло присвоение находки в особо крупном размере (свыше 1000 базовых величин), могут наказать общественными работами, штрафом или арестом до трех месяцев (ст. 215 УК РБ).

Если собственник знает, где оставил вещь и вернулся за ней, а нашедший осознанно ее забрал, его действия подпадают под ст. 205 Уголовного кодекса. Кража наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Уважаемые граждане, подводя итог вышесказанному, хочется призвать соблюдать знакомое с детства правило, что чужое брать нельзя. Необходимо помнить и о том, что если вы нашли вещь, нужно (и это даже предусмотрено законом!) принять все возможные меры по ее возврату законному собственнику. Это гражданский долг и предусмотренная законом обязанность обнаружившего находку. Помните, что неосторожный, необдуманный шаг может стоить спокойствия, чистой совести и незапятнанной репутации.

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома