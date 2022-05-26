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«Что? Где? Когда?» в Микашевичах (Лунинецкий район)

26.05.2022
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Сегодня, 26 мая, на базе ГУО «Средняя школа № 2 г.Микашевичи» прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди учащихся правовых классов, посвящённая столетию со дня образования органов прокуратуры Республики Беларусь.

Организаторами правовой игры выступили: прокуратура Лунинецкого района, отдел по образованию Лунинецкого райисполкома и райком ОО «БРСМ».

В игре принимали участие две команды: «Ракета» и «Радуга», а вопросы им задавали руководители нашего района (онлайн).

Правовая игра проводилась в целях воспитания правовой культуры личности, гражданственности и патриотизма, правовой ответственности молодых граждан. Молодые люди показывали свои знания в 13 турах.

Победителями игры стала команда «Радуга» ГУО «Средняя школа № 2 г.Микашевичи».

Ольга Арабей, первый секретарь РО ОО «БРСМ»

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