Что имел в виду Президент, говоря про «несгибаемый белорусский характер». Мнение

Во время своего выступления одним из важнейших условий сохранения суверенитета и независимости Беларуси Президент назвал экономику, обратил внимание первый заместитель генерального директора БЕЛТА Василий Матвеев, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства подчеркнул: «Дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас».

«Вспомните, именно санкции и удушение наших крупнейших производств должны были, по мнению западных стратегов, поставить на колени республику после провального блицкрига 2020 года. Именно из этого их коварного посыла выросли позже «прогнозы» международных экспертов о неизбежном падении ВВП и крахе нашей экономики. Но не случилось! В те судьбоносные дни наш Президент сломал все писаные правила экономической теории, своей железной волей и личным примером мобилизовав правительство и все министерства на поиск новых рынков сбыта, загрузку предприятий реального сектора и создание новых кооперационных производств», — сказал Василий Матвеев.

В результате полтора года спустя руководству Евросоюза приходится, пугливо оглядываясь по сторонам, оправдываться перед своим электоратом: почему зимой их граждане вынуждены были экономить на тепле и горячей воде, почему продовольствие на их прилавках либо исчезало, либо дорожало от месяца к месяцу, почему вынуждены были закрывать производства и увольнять людей… При этом Беларусь, которую они заочно похоронили, получила рекордное внешнеторговое сальдо почти в $4,3 млрд, произвела импортозамещающей продукции на $27 млрд, сохранила стабильность национальной валюты. У нас работают все предприятия, товары вопреки всем препонам идут на экспорт в разные регионы мира… Об этом говорил во время Послания Президент, выражая всем занятым в реальном секторе благодарность за «несгибаемый белорусский характер». На экономическом фронте, как ни прискорбно это признавать нашим недругам, они потерпели сокрушительное поражение.

Но не надо расслабляться: желания растоптать Беларусь наши оппоненты не потеряли. «Именно поэтому Александр Лукашенко во время Послания еще раз заострил внимание на экономике. Будет она работать — страна будет крепко стоять на ногах и никому не удастся раскачать ее изнутри. И это железное требование Президента», — отметил Василий Матвеев. Отраслевые министры должны обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей и выйти на пиковые за последние 10 лет объемы. Кроме того, можно и нужно прибавить до 10 процентов к объему выпуска импортозамещающей продукции. Здесь из руин ничего поднимать не надо, средства на развитие есть, надо больше — изыщут. Было бы только желание, ведь санкции открыли перед нами колоссальный рынок: бери и продавай.

«Убежден, стратегия эффективного разворота на Восток, которую демонстрирует сегодня Беларусь, четкая и взвешенная диверсификация в странах дальней дуги позволят белорусской экономике и в этом году выполнить намеченные показатели и добиться положительных результатов в экспорте, импортозамещении и загрузке производств», — резюмировал первый заместитель гендиректора БЕЛТА.

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