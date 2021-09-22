Что надо знать, чтобы “железный друг” не убежал?

Из года в год на территории Лунинецкого района растет количество владельцев велосипедов. К сожалению, вместе с этим растет и криминальный интерес к этому средству передвижения. Велосипед – весьма ценное и, при этом, зачастую небрежно хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью пользуются злоумышленники. Велосипеды воруют чаще всего с целью перепродажи. Для велосипедиста потеря двухколесного друга – событие неприятное и обидное. Стоимость некоторых таких «двухколесных друзей» может превышать тысячу рублей и более.

Велосипеды, наряду с телефонами и кошельками, традиционно наиболее подвержены преступным посягательствам.

Необходимо отметить, что значительное количество хищений велосипедов совершается в г.Лунинце и в г.Микашевичи, где данные транспортные средства наиболее часто используются населением, в частности несовершеннолетними, как средства передвижения. Одной из причин, способствующей совершению данных преступлений являются то, указанные транспортные средства оставляются без присмотра, а также не используются средства защиты. Отсутствие сведений (серийный номер, отличительные признаки) о похищенном транспортном средстве снижают эффективность мероприятий по раскрытию данного преступления.

Случай из практики: однажды весенним вечером один мужчина средних лет выходил из подъезда одного жилого дома, расположенного в спальном районе на окраине города, где проживали его друзья. Ну как выходил?! Скорее выползал… Понятное дело он был в состоянии «нестояния»… не зря же в гости к друзьям заходил! Так вот, ему так тяжело было стоять на ногах, что в голову пришла идея взять чужой велосипед, который стоял вблизи подъезда не пристегнутым. Таким образом, хоть как-то удержать равновесие, чей-то двухколесный железный «конь» довел пьяного воришку домой. Без зазрения совести наш воришка лег отдыхать, а тем временем следственно-оперативная группа проводила поквартирный обход, устанавливала всех лиц, кто в предыдущий период времени заходил в гости, а также проводила иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление свидетелей, а также лица, совершившее хищение велосипеда. Через некоторое время, проспавшись, нашего вора стала донимать совесть, и он решил вернуть сворованный велосипед, да так, чтобы никто не видел! Но опоздал… На пороге его дома уже стояли оперативники. В данной истории конец был положительным и владельцу вернули двухколесного железного «друга», но в большинстве случаях велосипеды «уходят», далее разбираются по запчастям и найти их становится практически невозможным.

В связи с постоянным криминальным интересом к двухколесному виду транспорта сотрудники уголовного розыска призывают владельцев проявлять большую бдительность. И дают по этому случаю некоторые советы, как все-таки избежать нежелательного сценария для владельцев двухколесного транспорта.

На всякий случай:

• Храните документы, полученные Вами в магазине при покупке велосипеда.

• Помните, что покупая велосипед без документов, Вы рискуете стать хозяином краденого «коня».

• Если документов на Ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль».

• Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства Вашей собственности.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

• Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора.

• Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его велозамком. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.

• Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у Вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

• Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, например продавцу из ближайшего ларька.

• Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

• Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

• Приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму.

• Не помешает уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу.

Существует мнение, что немытый и заляпанный грязью велосипед значительно теряет привлекательность в глазах воришек. Но это их абсолютно не остановит.

Пару слов о замках:

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны просто голыми руками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 мм и более, т.е. примерно толщиной с палец. Не стоит обольщаться, эти замки также можно перекусить кусачками небольшого размера, но придется повозиться значительно дольше. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок можно разве что с помощью болгарки или огромных арматурных ножниц. Однако стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

Если Ваш велосипед украли:

• Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в милицию.

• Запомните или запишите время кражи.

• Постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера.

При обращении в милицию с заявлением о краже вам понадобятся документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения. Если Вам еще не исполнилось 18 лет, для подачи заявления придется взять с собой одного из родителей. Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам, возможно, Ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

И напоследок, уважаемые граждане если против вас совершены противоправные действия – незамедлительно обращайтесь в милицию. Здесь вам обязательно помогут!

Ирина Ванюк,

оперуполномоченный отделения уголовного розыска РОВД.