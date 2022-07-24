Что не так с водой в пруду «Бохоново»? Разбираются специалисты (Лунинецкий район)

Сегодня утром, в воскресенье, 24 июля, в редакцию «Лунінецкіх нвін» через соцсети обратилась семья брестчан. Вот что они написали:

— Здравствуйте. Приехали из Бреста в Лунинец в гости. 22 июля покупались на Бохоново. Сегодня утром проснулись с сыпью. В соседнем доме дети с такой же сыпью. Таблички «Купание запрещено» не было….

Следует сразу отметить, что пруд «Бохоново» одно из мест в Лунинецком районе, где купание было разрешено. И до последнего времени обращений по такому поводу ни в редакцию, ни в районный центр гигиены и эпидемиологии не было.

Получив данный сигнал, мы сразу же связались с главным государственным санитарным врачом Лунинецкого района Виталием Дегтярёвым. Он отметил, что завтра, в понедельник, 25 июля, будут взяты пробы воды и всё выяснится. Сегодня, 24 июля, взять воду на анализ нецелесообразно, так как ночью был дождь и результаты с высокой долей вероятности будут скаженными.

Учитывая ситуацию, следует немного повременить с купанием в пруду «Бохоново» и подождать вердикта специалистов.

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