Что нового появится в школьных учебниках в этом году?

Беларуси с 2015 по 2022 год шел процесс обновления содержания общего среднего образования. В связи с этим разрабатывались и издавались новые учебные пособия для 1-11 классов. Всего за этот период обновлено 217 учебников. О проверке их качества, о переизданиях к 1 сентября и совершенствовании механизмов учебного книгоиздания рассказала заместитель директора Национального института образования по методической работе Людмила Романовская.

— Людмила Анатольевна, с 2015 года в образовательный процесс поэтапно внедрялись новые учебные пособия. Есть ли сегодня обратная связь об их качестве?

— В разработке учебных пособий участвовали ведущие ученые, методисты и лучшие учителя Беларуси. В системе отечественного учебного книгоиздания сформировалось несколько механизмов получения обратной связи о качестве учебных пособий. Одним из них является опытная проверка. Она хорошо себя зарекомендовала еще в советское время. Опытную проверку проводят учителя-практики: в течение года они работают с учебным пособием, анализируют его методический потенциал. Экспертные заключения участников опытной проверки обобщаются и анализируются, обсуждаются на круглых столах с авторами учебных пособий с целью их последующей доработки.

За период с 2016 по 2022 год опытную проверку прошли 109 новых учебных пособий. В ней участвовали 1042 педагога из 800 учреждений образования.

Помимо опытной проверки Национальный институт образования использует и другие каналы обратной связи: онлайн-анкетирование учителей и учащихся по вопросам качества учебных пособий и их использования в образовательном процессе; социальная экспертиза, то есть получение информации о качестве учебных пособий от потребителей — субъектов образовательного процесса — посредством обращений на национальный образовательный портал, в ходе мероприятий с участием авторов учебных пособий; изучение степени удовлетворенности учителей, учащихся и их законных представителей качеством учебных пособий в ходе республиканского мониторинга качества общего среднего образования.

Так, в онлайн-анкетировании по вопросам использования новых учебных пособий приняли участие более 171 тыс. учащихся и 50,5 тыс. учителей. С результатами анкетирования можно ознакомиться на Национальном образовательном портале в разделе «Новые учебники. Новые учебные программы».

— Какие учебные пособия переизданы к началу 2022/2023 учебного года? Какие изменения они претерпели?

— Учебные пособия переиздаются с определенной периодичностью, которая зависит от того, как часто они используются. Например, учебники, которые используются четыре раза в неделю, переиздаются через 4 года, если 2-3 раза в неделю — через 5 лет.

Целый ряд учебных пособий, которые разрабатывались в 2015-2016 годах, к 2022 году переизданы. Например, к 2022/2023 учебному году переизданы учебные пособия для 5 класса по «Искусству (отечественная и мировая художественная культура)» и «Человеку и миру». Это коснулось учебников для 6 класса по «Географии», «Беларускай літаратуры» и «Математике». Переизданы также «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Биология» для 7 класса и ряд учебных пособий по иностранным языкам.

При подготовке учебных пособий к переизданию особое внимание уделяется отбору материала, дидактических средств, способствующих реализации воспитательного потенциала учебных предметов с целью формирования у учащихся гражданственности, патриотизма, уважения к историческому прошлому нашей страны.

Большим воспитательным потенциалом обладают тексты учебных пособий, которые знакомят учащихся с выдающимися соотечественниками, рассказывают о достижениях Беларуси и тем самым способствуют формированию чувства гордости за свою страну.

Доработка коснулась не только текстового и иллюстративного материала, но и методического аппарата, дополнительных материалов, включающих в том числе информационные образовательные ресурсы.

Так, в переизданном учебном пособии «Искусство» для 5 класса предлагается доступное по QR-коду электронное приложение, которое включает богатый художественно-иллюстративный материал: изображения архитектурных сооружений, образцы изобразительного, декоративно-прикладного искусства, впервые включены фрагменты музыкального и киноискусства.

В доработанном учебном пособии по географии для 6 класса сокращена текстовая часть параграфов, часть текстовой информации переведена в схемы и графику, упрощено изложение учебного материала, добавлена новая рубрика с алгоритмами решения расчетных задач, исключена значительная часть дополнительного материала, сокращено количество географической номенклатуры.

С целью обеспечения системности изложения учебного материала содержание ряда параграфов в переизданном учебном пособии по биологии для 7 класса переструктурировано, в конце каждой главы введен раздел «Подведем итоги».

— Планируется ли совершенствовать механизмы учебного книгоиздания? Если да, то каким образом?

— Вопросы качества учебных пособий для учреждений общего среднего образования находятся на постоянном контроле не только со стороны Министерства образования, но и со стороны руководства нашей страны. С учетом результатов анализа, выявленных проблем обеспечивается работа по устранению недостатков и повышению эффективности функционирования системы образования.

Для широкого обсуждения вопросов использования в образовательном процессе обновленных учебных пособий проведены диалоговые площадки на базе областных институтов развития образования. Мероприятия прошли с участием министра образования Андрея Иванца и его заместителя Александра Кадлубая. В работе диалоговых площадок приняли также участие авторы учебных пособий, рецензенты, учителя, в том числе участники опытной проверки, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, представители вузов. Общее количество участников составило около 400 человек.

На диалоговых площадках обсуждались вопросы о направлениях совершенствования программ и пособий по учебным предметам, методической поддержки учителей в условиях обновления содержания образования. Участниками поднимались вопросы о соответствии объема учебного материала для одного урока (количества изучаемых элементов) времени, отведенному на его изучение; упорядочении структуры и условных обозначений учебных пособий по предмету; разнообразии форм представления дополнительных материалов к пособиям на электронном образовательном ресурсе (с доступом по QR-коду); а также об издании учебных материалов для повышенного уровня изучения предмета на печатной основе.

На основании полученных предложений сформирован план мероприятий — дорожная карта — по повышению качества учебных пособий для учреждений общего среднего образования. Эти мероприятия носят комплексный характер и предполагают корректировку нормативных правовых и инструктивно-методических документов, совершенствование методической поддержки педагогических кадров, совершенствование механизмов национального учебного книгоиздания, пересмотр планов выпуска учебных изданий с учетом необходимости первоочередного переиздания учебных пособий, требующих существенной корректировки.

Все предложения, полученные в ходе диалоговых площадок, будут систематизированы и обсуждены на круглых столах с авторскими коллективами, на заседаниях предметных секций Научно-методического совета при Министерстве образования.

Более глубокому пониманию, что такое современный школьный учебник, каким он должен быть, будет способствовать работа постоянно действующего республиканского семинара, который с сентября 2022 года организует Национальный институт образования. Мы приглашаем к участию в семинаре авторов учебных пособий, рецензентов, участников опытной проверки, педагогов.

Светлана ПЕКАРЬ belta.by