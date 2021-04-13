Что нужно знать о вакцинации против COVID-19?

Как проходит процедура

Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую вас запишут автоматически. Сама процедура занимает менее часа и состоит из предварительного осмотра, подготовки препарата, введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после вакцинации. Для того, чтобы устойчивый иммунитет сформировался, должно пройти 3-4 недели после второй вакцинации.

Побочные эффекты

Как и после любой прививки, после вакцинации от COVID-19 возможно возникновение побочных эффектов: подъем температуры тела, ощущение озноба и «ломоты» в мышцах, головная боль, боль и припухлость в месте инъекции. Побочные эффекты свидетельствуют о том, что в организме началось формирование иммунного ответа и, как правило, проходят в течение 1-2 дней. Возникновение побочных эффектов после первого введения препарата не является противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.

Вакцинация не препятствует последующему попаданию вируса в организм человека, однако, в случае заражения, не дает развиться болезни.

Противопоказания к вакцинации

наличие в анамнезе аллергических реакций (в том числе на любые предыдущие вакцинации);

заболевания в острой стадии или обострение хронических заболеваний (можно прививаться через 2–4 недели после выздоровления);

возраст до 18 лет;

беременные и кормящие женщины;

людям, имеющим хронические заболевания, перед прививкой необходимо получить консультацию у своего лечащего врача. При этом обязательно должны привиться люди, имеющие бронхо-лёгочные, сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Но только после консультации с врачом.

В случае наличия у пациента в медицинской документации сведений о перенесенной инфекции COVID-19, профилактические прививки против COVID-19 назначить не ранее, чем через 3-6 месяцев после выздоровления (независимо от тяжести течения инфекции). Вакцинация контактов I уровня проводится после истечения периода медицинского наблюдения.

Подготовка

Никакой специальной подготовки не требуется. На вакцинацию нужно идти здоровым, в хорошем расположении духа. После вакцинации нужно поберечь (не мочить, не травмировать и т. д.) место инъекции в течение трех суток.

Запись на вакцинацию

Для формирования предварительной заявки необходимо записаться по указанным телефонам. После получения вакцины против инфекции COVID-19 с Вами свяжутся медицинские работники и согласуют удобное для Вас время для проведения вакцинации.

Для жителей города Лунинца: 8-01647-4-54-05 08.00 – 20.00 (понедельник – пятница); +375291749698 08.00 – 20.00 (понедельник – пятница)

Для жителей города Микашевичи: 8-01647-68-547 08.00 – 20.00 (понедельник – пятница)

Для жителей района необходимо обращаться в свои прикреплённые амбулатории врача общей практики.