Что обсуждали? Уполномоченный по делам религий в Лунинце (видео)

Брестская область продолжает оставаться самой верующей в стране. Налаживание устойчивых связей власти с представителями различных конфессий проходит сегодня на самом высоком уровне.

Вопросы охранного законодательства и оформления документации, деятельности религиозных общин и взаимодействия их с исполкомами рассмотрел сегодня во время рабочей поездки в Лунинецкий район уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак. Он провёл приём граждан по личным вопросам и встречу с представителями местных конфессий.

Что осталось за кадром? Все подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

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