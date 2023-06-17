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Что обсуждали? Уполномоченный по делам религий в Лунинце (видео)

17.06.2023
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Брестская область продолжает оставаться самой верующей в стране. Налаживание устойчивых связей власти с представителями различных конфессий проходит сегодня на самом высоком уровне.

Вопросы охранного законодательства и оформления документации, деятельности религиозных общин и взаимодействия их с исполкомами рассмотрел сегодня во время рабочей поездки в Лунинецкий район уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак. Он провёл приём граждан по личным вопросам и встречу с представителями местных конфессий.

Что осталось за кадром? Все подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

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