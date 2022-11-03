ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В КИНОТЕАТРАХ ОБЛАСТИ В РАМКАХ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

В период с 4 по 11 ноября 2022 года под слоганом «Истинные ценности» состоится ХХVIII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад».
Мероприятия кинофестиваля, включая показы конкурсных фильмов, внеконкурсные фильмы, мастер-классы и творческие встречи с известными кинематографистами, пройдут в г.Минске.
В кинотеатрах Брестской области, в рамках кинофестиваля, состоятся следующие показы фильмов:
4 ноября – г.Брест, кинотеатр «Беларусь»
детская кинопрограмма «Лучшие мультфильмы мира»;
5 ноября – г.Брест, кинотеатр «Беларусь»
игровой фильм «Зере» (2021 г. 113 мин., Казахстан);
5 ноября – г.Пинск, кинотеатр «Победа»
игровой фильм «Призрачно-белый» (2022 г. 96 мин., Россия, Израиль, Германия);
6 ноября – г.Кобрин, кинотеатр «Радуга»
игровой фильм «Камешки» (2021 г. 75 мин., Индия);
10 ноября – г.Барановичи, кинотеатр «Октябрь»
игровой фильм «Мать» (2022 г. 117 мин., Болгария, Германия, Хорватия).
ВНИМАНИЕ! Добавился фильм «Страна Саша» (2022 г. 83 мин., Россия) в рамках кинофестиваля «Лiстапад» в кинотеатр «Беларусь» (г.Брест) показ 6 ноября
ВХОД СВОБОДНЫЙ