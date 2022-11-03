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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В КИНОТЕАТРАХ ОБЛАСТИ В РАМКАХ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛІСТАПАД»

03.11.2022
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В период с 4 по 11 ноября 2022 года под слоганом «Истинные ценности» состоится ХХVIII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад».

Мероприятия кинофестиваля, включая показы конкурсных фильмов, внеконкурсные фильмы, мастер-классы и творческие встречи с известными кинематографистами, пройдут в г.Минске.

В кинотеатрах Брестской области, в рамках кинофестиваля,  состоятся следующие показы фильмов:

4 ноября – г.Брест, кинотеатр «Беларусь»

детская кинопрограмма «Лучшие мультфильмы мира»;

5 ноября – г.Брест, кинотеатр «Беларусь»

 игровой фильм «Зере» (2021 г. 113 мин., Казахстан);

5 ноября – г.Пинск, кинотеатр «Победа»

игровой фильм «Призрачно-белый» (2022 г. 96 мин., Россия, Израиль, Германия);

6 ноября – г.Кобрин, кинотеатр «Радуга»

игровой фильм «Камешки» (2021 г. 75 мин., Индия);

10 ноября – г.Барановичи, кинотеатр «Октябрь»

игровой фильм «Мать» (2022 г. 117 мин., Болгария, Германия, Хорватия).

ВНИМАНИЕ! Добавился фильм «Страна Саша» (2022 г. 83 мин., Россия) в рамках кинофестиваля «Лiстапад» в кинотеатр «Беларусь» (г.Брест) показ 6 ноября

         ВХОД СВОБОДНЫЙ

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