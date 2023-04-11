Что случилось с православной церковью в Украине? // Про раскол, бизнес-интересы и поляков (видео)

В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра рассказал о том, какие причины и противоречия привели к церковному расколу в Украине.

«Церковная проблематика в Украине является бинарной. Она состоит из внутренних и внешних факторов. И только понимая их суть, можно понимать, что там вообще происходит. Дело здесь даже не в языке. Если говорить о расколе, то раскол произошел давно — как в украинском обществе, так и в церковной среде. И запрет русского языка в лавре уже ни на что не повлияет», — считает Андрей Ваджра.

Обсуждая внутренние факторы, которые сложились в церковной среде в Украине, журналист отметил, что расколы в украинской церкви начались с момента провозглашения независимости Украины. «Все церковные расколы, которые происходили и происходят в Украине сейчас — это не от Бога. Это от интересов бизнеса. Основная мысль была следующей: зачем отправлять деньги в Москву, если можно их оставить себе. И все эти бодания, которые мы наблюдаем сейчас, связаны не с какими-то теологическими тонкостями. Это все связано с деньгами», — заявил журналист.

Андрей Ваджра обратил внимание на то, что институт церкви состоит из двух частей. «Мы говорим о церкви как социальной структуре и как о теле Божьем. Вторая часть уходит в сферу духа, это неземное. А что касается земной части, то с ней в Украине всегда все было проблематично. Там всегда были проблемы среди церковных иерархов. Проблемы понимания, куда должна двигаться церковь. Поэтому появился раскол на тех, кто сохраняет верность единству православия, и тех, кто всегда пытался организовать какую-то самостоятельность во имя хороших денег», — подчеркнул Андрей Ваджра.

Журналист отметил, что этот внутренний конфликт тлеет непрерывно, но сейчас приобрел более радикальную форму и вылился в конфликт в Киево-Печерской лавре. «Поэтому сейчас мы наблюдаем то, что наблюдаем. Некоторое время до и после специальной военной операции перед украинскими священнослужителями стоял вопрос: с кем они? И они изо всех сил пытались маневрировать, уходить от прямого столкновения с властями. Когда началась СВО, пространства для маневра становилось все меньше и меньше. И украинская церковь больше не маневрировала, она начала приспосабливаться. И произошел очередной, но уже четко выраженный раскол, не только наверху, но и по всей вертикали. Люди разделились на тех, кто сохраняет верность единству православия, и тех, кто хочет самостоятельности», — заключил Андрей Ваджра.

Комментируя ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, Андрей Ваджра выразил мнение, что это является фундаментальным расколом по всей вертикали и горизонтали в церковной среде Украины. «Люди, которые сохранили верность православному единству, сейчас оказываются на полулегальном или нелегальном — как кому повезло — положении. Священники, которые продолжают нести веру, сохраняют преданность единству православия, остались. Но Украинская православная церковь находится в крайне болезненном, нездоровом положении», — сказал Андрей Ваджра.

По мнению журналиста, есть простая истина, которую не понимают либо не хотят понимать в руководстве Украинской православной церкви. «Западу в лице американцев не то, что не нужна православная церковь в Украине в любом ее виде. Американцам христианство как таковое не нужно, оно для них вредно. Они же рассматривают любую веру как фактор, который не позволяет брать под контроль те народы, которые эту веру исповедуют», — убежден журналист.

В подтверждение своих слов он привел в пример состояние христианства в Европе. «Там по сути уничтожены католическая и протестантская церкви. Какие-то очаги остаются в Испании, Италии, Польше. Но по сути последний форпост христианства остался в виде православной церкви — в России, Беларуси и Украине. Все остальные православные церкви, в той же Греции, давно находятся под американским контролем. Это элементы информационного воздействия, но это уже не вера. И сейчас американцы оказались перед мощным барьером в виде русского православия. Чтобы взять людей под контроль, их нужно лишить внутренней духовной самостоятельности. А православная церковь эту функцию до сих пор выполняет», — отметил журналист.

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