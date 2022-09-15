Что такое грех? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь (Лунинецкий район)

Над вопросами читателей «ЛН» размышляет настоятель храма в честь иконы Божьей матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь:

Богослов, философ, математик, выдающийся мыслитель священник Павел Флоренский считал так: «Грех одним словом – БЕЗЗАКОНИЕ… извращение того Порядка, который дан Господом творению, того внутреннего строя всего творения, которым живо оно…, той Премудрости, в которой – смысл мира».

Через грех меняется состояние души. Сначала происходит расторжение союза с Богом, человек теряет благодать, а затем следует помрачение разума, потеря чистоты души и искажение образа Божия в человеке. В зарождении греха участвуют все три силы души: ум, чувство и воля. Зачавшись в уме, грех гонится к цели волей и рождается чувством наслаждения.

Выступая в школах, обычно привожу пример столкновения с грехом из детства. Когда был 7-классником одной из пинских школ, имел троих друзей. Все хорошо учились, много читали, играли, общались. Но в переходном возрасте подростку очень хочется выделиться, чтобы его заметили, оценили, позавидовали. И трое вчера еще хороших ребят «отличились»: совершили кражу в магазине. Гордясь собственной «смелостью», стали уговаривать и меня: «У нас уже есть опыт, подстрахуем – и ты тоже своруешь, что захочешь!»

Вначале растерялся: ведь это говорили друзья, с которыми был – не разлей вода. Отказаться – значит, получить обвинения в трусости, в предательстве. Ведь кто не с нами – тот против нас!… Но я уже знал Божие Заповеди, одна из которых – «Не укради!». И твердо отказался идти на кражу.

Три последующих года учебы меня откровенно презирали, обзывали, обижали, преследовали… Одноклассники закончили школу. Казалось бы, разошлись наши жизненные дороги, но пути Господни неисповедимы.

Случайно в автобусе встретил одного из бывших друзей. Оказалось, в 1990-е гг. его родители бросились в торговлю, оставив на произвол судьбы двоих сыновей. Вольница не довела до добра подростков. На протяжении семи лет отличник, к 10-му классу парень скатился на «двойки». Не найдя себя в трудоустройстве, пристрастился к наркотикам. Но, видно, в душе еще не все было вытравлено пагубным зельем, поэтому при виде священника мой бывший друг заплакал: «Если бы я мог повернуть все вспять…».

Убедив собеседника в том, что при желании все можно изменить в жизни, назначил ему встречу на определенный день. Но еще раньше по Пинску разнеслась весть – бывшего друга убили наркоманы из его же компании. А младший сын этих разбогатевших на базарной торговле пинчан умер от передозировки наркотика. Печальной была судьба еще двоих бывших друзей. Один утонул, второй – практически не выходит из мест заключения: отбыв срок, попадается на следующем преступлении…

Некоторые упрекают Церковь, что она, дескать, своими запретами препятствует достижению счастья для человека. Здесь предложу к размышлению следующий факт. Когда встречаете трясущегося наркомана, с полуразложившейся печенью, с нарушенной координацией, который ни дня не может провести без наркотика, разве верите ему, что он счастлив, что «ему больше ничего не надо»?

Необходимо твердо усвоить, что состояние сознания человека не есть состояние его души. То, что нами может осознаваться как удовольствие, душой может ощущаться как скорбь и страдание.

Известна притча о сыне, который отличался непослушанием. За каждый проступок его отец вбивал в стол гвоздь. Увидев, что вся столешница заполнена «грехами», сын покаялся. За каждое доброе дело, совершенное потомком, отец вынимал из стола гводзь. Вскоре столешница стала пустой, но сын, глядя на нее, не переставал плакать: о грехах напоминали дырки от гвоздей…

Богу противен всякий грех, но не все грехи одинаковы и поэтому по-разному судятся. Это – тема для отдельного разговора. Завершить хочется словами из Священного Писания: «Сын мой! …Беги от греха, как от… змея; ибо, если подойдешь к нему, он ужалит тебя» (Сир. 21, 1-2).