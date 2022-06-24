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Что заставит Запад пойти на мир и отменить санкции? Простая экономика (видео)
Сейчас белорусам важно понять, как жить и развиваться в условиях постоянного давления.
Александр Лукашенко заверил: «У нас никогда не будет проблем с деньгами», но для этого нужно соблюдать ключевые принципы управления экономикой.
— Почему Президент назвал 2022 — золотым годом?
— Недружественные страны ставят целью отрезать Россию и Беларусь от международной финансовой системы, затормозить развитие и ухудшить жизнь?
Ответы на эти вопросы смотрите в авторской рубрике «Простая экономика»