Что заставит Запад пойти на мир и отменить санкции? Простая экономика (видео)

Сейчас белорусам важно понять, как жить и развиваться в условиях постоянного давления.

Александр Лукашенко заверил: «У нас никогда не будет проблем с деньгами», но для этого нужно соблюдать ключевые принципы управления экономикой.

— Почему Президент назвал 2022 — золотым годом?

— Недружественные страны ставят целью отрезать Россию и Беларусь от международной финансовой системы, затормозить развитие и ухудшить жизнь?

Ответы на эти вопросы смотрите в авторской рубрике «Простая экономика»