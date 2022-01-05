Что ждет мир в 2022 году? Торговые войны, ковид, лекарство от старости (видео)

Торговые войны, лекарство от старости, космический туризм. Что ещё нас ждёт в 2022 году? Смотрите в новом выпуске проекта “Понятная политика”.

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