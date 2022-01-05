Общество

Что ждет мир в 2022 году? Торговые войны, ковид, лекарство от старости (видео)

05.01.2022
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Торговые войны, лекарство от старости, космический туризм. Что ещё нас ждёт в 2022 году? Смотрите в новом выпуске проекта “Понятная политика”.

— Референдум по новой редакции Конституции: как Беларусь будет выбирать путь дальнейшего развития?
— Массовая гонка вооружений: испытания гиперзвуковых ракет.
— Американские дипломаты не едут на Олимпиаду в Пекине, или всё-таки едут?
— Как пандемия повлияла на глобальный кризис.

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