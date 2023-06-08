“Чтобы быть самодостаточными”. Лукашенко предложит Путину выработать программу действий России и Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен предложить Президенту России Владимиру Путину выработать программу действий России и Беларуси, чтобы обеспечить самодостаточность и не оглядываться ни на Запад, ни на Восток. Об этом глава государства заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ

Президент предложил провести комплексную ревизию договорно-правовой базы ОДКБ, как, впрочем, и Союзного государства, ЕАЭС. “Надо посмотреть, что нам надо, что не надо. Отбросить все то, что мы там понаработали, понаписали того, что не может и не будет никогда работать, и оставить основные направления. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в таком-то случае, при таком характере конфликта – реагирование такое”, – предложил белорусский лидер. По его мнению, это в значительной степени упростило бы и сделало бы более эффективным урегулирование конфликтов подобных тем, что возникают между Арменией и Азербайджаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. “С учетом реалий надо все прописать. И железно договориться”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

В частности, он рассказал о своем намерении предложить Президенту России выстроить программу действий, своеобразный план внутреннего развития территорий. “Из опыта Советского Союза вы помните: мы под гнетом были, никто нас не жаловал, нас пытались удушить. Но мы, в каком-то отношении замкнутые в своих границах, прекрасно работали, были самодостаточны. Надо понимать, что и Беларусь, и Россия – мы должны это пространство отстроить, выстроить планы, чтобы мы могли быть самодостаточными, чтобы нас через доллар, еще какую-то валюту не ставили постоянно на колени. Нам надо выработать план внутреннего развития нашего пространства, прежде всего России и Беларуси, раз уж мы оказались в одной лодке”, – сказал глава государства.

belta.by