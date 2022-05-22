Чтобы не стать манкуртами

Для того, чтобы поработить целые народы, сделав их бессловесными рабами, достаточно стереть историческую память, разгромив и сравняв с землей воинские памятники, захоронения, мемориалы. А для того, чтобы уничтожить целое государство необходимо развалить, дискредитировать народное образование, убрав оттуда все самое ценное, что нарабатывалось веками, поменяв истинные ценности на мнимые, проповедывающие культ потребительства и наживы.

В мире сейчас идет идеологическая и беспощадная война за умы в основном молодежи, так как за ней будущее. Западные политтехнологи давно запустили свои кощунственные технологии по обработке человеческого сознания. За примером ходить далеко не приходится. Мы прекрасно видим как работают пиарщики в Украине. А ведь зомбирование целого народа к неприятию и отторжению всего русского, отрицания великого наследия советской эпохи, возведение на пьедестал таких убийц и предателей, как Бандера и Шухевич, происходило не один год, а десятилетия, с тех пор как не без помощи того же Запада и США произошел развал великой и некогда могущественной страны. Поистине пророческая фраза, произнесенная легендарным маршалом Георгием Жуковым Константину Рокоссовскому еще в 1945 году, сразу после взятия Берлина: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят» сегодня актуальна как никогда. Коллективному Западу победа героического советского народа над немецко-фашистскими захватчиками как в кость горле. Поэтому и устраивают они свои вакханалии на костях, руйнуя могилы воинов-освободителей. Но иногда и этого оказывается недостаточно. Не успокоившись сносом памятника полководцу два года назад, в преддверии дня Победы, мэр Праги предложил лишить маршала Ивана Конева почетного звания гражданина города. Как же быстро забыли чехи, что за их свободу отдали жизни 140 тысяч советских воинов.

Идет повальная манкуртизация человечества. Что такое или кто такие манкурты? Этот термин ввел в оборот Чингиз Айтматов в своем знаменитом романе “И дольше века длится день” еще в 80-е года прошлого столетия. В данном художественном произведении манкурт – это человек, оказавшийся в плену, и при помощи зверской пытки превращенный в рабское бездушное существо, забывшее все о своей прошлой жизни и выполняющее любые распоряжения своего хозяина. Пленнику надевали на голову кусок распаренной в воде верблюжьей кожи. Высыхая под солнцем, кожа стискивала голову раба подобно стальному обручу, и несчастный, если не умирал от невыносимой боли, то навсегда лишался рассудка, памяти. Он становился манкуртом: не знал, кто он, откуда родом, не помнил отца и матери, — словом, не осознавал себя Человеком. Он не помышлял о бегстве, выполнял самую грязную, тяжелую работу и, подобно собаке, признавал лишь хозяина. Все его жизненные потребности сводились лишь к еде, приему пищи. Только это доставляло ему радость. Словом, манкурт – это человек, не помнящий о своих корнях, не знающий своей родословной, не ощущающий связи со своей страной, культурой, историей… Согласитесь, ситуация до боли знакомая.

Из нас, белорусов, потомков солдат священной Победы, народа, который в годы Великой Отечественной войны потерял каждого третьего жителя, тоже хотели сотворить манкуртов. К счастью, не получилось поступить так, как с Украиной. Потому что в каждом из нас крепкий ген памяти и сильный иммунитет. Как сказал Президент нашей страны Александр Лукашенко: «Идеология для государства – то же самое, что иммунная система для живого организма. Если иммунитет ослабевает, любая, даже самая незначительная, инфекция становится смертельной. Точно так же с государством: когда разрушается идеологическая основа общества, его гибель становится только делом времени, каким бы внешне государство ни казалось сильным и грозным. Это мы уже пережили, прочувствовали, что называется, на собственной шкуре. На закате советской эры инфекции национализма, бездуховности, потребительства разъели идеалы единой великой державы. Иммунная система не сработала. Советского Союза больше нет. Со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Екатерина Яцушкевич